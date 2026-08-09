Ziguinchor : Diégoune abrite la 43e édition de la Journée nationale de l’arbre

Le village de Diégoune (Bignona/Sud) a accueilli la célébration officielle de la Journée nationale de l’arbre dans la région de Ziguinchor. Les autorités ont salué l'engagement de cette communauté dans la préservation des forêts. Le choix de cette localité du Blouf repose sur la forte mobilisation citoyenne en faveur de l’environnement. L'inspecteur régional des eaux et forêts, le lieutenant-colonel Moussa Diémé, a souligné l'impact de cette prise de conscience. Selon lui, la forêt locale demeure une source essentielle d'alimentation, de pharmacopée et de revenus grâce à la vente de fruits forestiers.



Placée sous le thème « Des plants aux arbres : la responsabilité aux communautés », cette 43e édition met à l'honneur le Néré et le Nébéday. Ces deux espèces parraines ont été choisies pour leurs vertus écologiques et nutritionnelles. Pour la campagne 2026, le préfet de Bignona, Mamadou Khouma, a annoncé la disponibilité de 352 206 plants dans la région. Cette production provient de 35 pépinières gérées par les services forestiers et les établissements scolaires.