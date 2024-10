Campagne des législatives : Diomaye invite le Ministre de l’intérieur à accorder une attention particulière au cas spécial des zones sinistrées

En conseil des ministres ce mercredi, le chef de l’État s’est prononcé sur le déroulement de la campagne électorale pour les élections législatives anticipées du 17 novembre, qui débutera le 27 octobre à minuit. Il a demandé au Gouvernement de déployer les moyens nécessaires pour assurer le bon déroulement de la campagne électorale et des élections législatives sur l’ensemble du territoire national et à l’étranger.

À ce propos, il a exhorté le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique à accorder une attention particulière au cas des zones sinistrées par les crues. Le Président de la République a lancé un appel à tous les citoyens et aux acteurs politiques en vue d’un bon déroulement de la campagne électorale dans la paix, avec un sens des responsabilités et de l’intérêt supérieur de la Nation, conformément aux lois et règlements.