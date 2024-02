Campagne électorale : Amadou Ba et Khalifa ont déjà choisi leurs lieux de départ

Après le dépôt de la caution, le contrôle des parrainages entre autres étapes, place maintenant à la campagne électorale. Elle va démarrer officiellement dimanche 4 février 2024. Les candidats admis pour participer à la course vers le palais vont descendre sur le terrain pour essayer de convaincre les Sénégalais via leurs programmes.



Ainsi, Kalifa Sall et Amadou Ba, ont déjà choisi leurs lieux de départ. Tout comme son mentor Macky Sall, Amadou Ba, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, a décidé de commencer sa campagne électorale par un meeting dans le département de Mbacké dimanche 4 février.



Khalifa Sall, lui compte démarrer sa campagne électorale dans son fief à Dakar. Pour son premier meeting, le leader de Taxawu a choisi le terrain de Dalifort. Selon Les Échos, ce sera un grand moment de mobilisation pour ses militants.