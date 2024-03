Campagne électorale : changement de programme du camp d' Amadou Ba

Alors que les candidats poursuivent tranquillement leur programme, le camp de la mouvance présidentielle fait des changements de dernières minutes dans son calendrier.



Après avoir été largués à Tambacounda par Amadou Ba qui s'est rendu à Kédougou pour un meeting en compagnie de Me Sidiki Kaba via un hélicoptère, la presse se rend à Kolda après l'étape de Vélingara tandis que le candidat Amadou Ba et son convoi rendent à Sédhiou pour un meeting nocturne.



Amadou qui devrait normalement se rendre demain à Ziguinchor, Bignona, sera à Kaolack, Kaffrine et reviendra à Ziguinchor le 21mars. Le département de Kaffrine vient d'être rajouté au programme.

A noter que le candidat Amadou Ba avait déjà perdu la journée du mardi 12 à cause de son audience précipitée avec le président Macky Sall.