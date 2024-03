Campagne présidentielle : Khalifa Sall à Gueule-Tapée, Fass, Colobane ce dimanche

Pour mieux sensibiliser la population et présenter leur programme, la coalition Khalifa Président a démarré sa campagne ce dimanche après-midi. Le leader de Taxawu a, lui, choisi la commune de Gueule-Tapée, Fass, Colobane pour échanger et présenter les grands axes de son programme qui tourne autour de « l’Eau, humain et terre » et vise à travailler pour le mieux-être de toutes les populations.

« Nous avons la conviction que l’on va gagner cette élection », a confié Abdoul Aziz Paye, maire de la commune de Gueule-Tapée, Fass, Colobane.