Can 2019 : Malaga libère Alfred Ndiaye

Absent du groupe des 25 "Lions" convoqués par le coach Aliou Cissé, ainsi que Sadio Mané, Alfred Ndiaye est désormais libre de toutes privations de son club. En effet , c'est à travers un communiqué que le club Malaga a confirmé qu'Alfred N'Diaye sera libéré pour pouvoir jouer la Coupe d'Afrique des nations 2019 avec le Sénégal. Par conséquent, le milieu de terrain ne pourra pas jouer le 'play off' avec l'équipe andalouse.



Alfred N'Diaye, comme attendu, ne pourra pas prendre part au 'play off' avec Malaga, ce mercredi face à La Corogne. Le milieu de terrain sénégalais s'est incorporé à sa sélection pour préparer la prochaine CAN qui aura lieu en Égypte.



"Le joueur du Club de Futbol de Málaga, Alfred N'Diaye, a été appelé par sa sélection du Sénégal pour disputer la phase finale de la CAN 2019. N'Diaye, qui était présent lors de l'entraînement de l'équipe, ne s'entraînera pas cet après-midi avec le reste de ses coéquipiers, puisqu'il rejoindra sa Sélection", affirme le club andalou dans son communiqué.