Can 2021 : le Sénégal termine première de sa poule

Le Sénégal a terminé premier du groupe B de la CAN ce mardi après son nul contre le Malawi (0-0). Battue par le Zimbabwe (2-1), la Guinée prend la deuxième place et verra aussi les huitièmes.



Le classement du groupe B

Avec un but marqué et aucun encaissé en trois matchs, le Sénégal termine invaincu. Si le niveau de jeu des partenaires de Sadio Mané a déçu, la première place du groupe B est acquise et le billet pour les huitièmes de finale de la CAN 2022 est dans la poche.



Deuxième derrière les Lions de la Teranga, la Guinée a raté son match contre le Zimbabwe. Les coéquipiers de Naby Keita s'en sortent à la différence particulière devant le Malawi grâce à leur victoire pendant la 2e journée (1-0). Si le Zimbabwe est éliminé malgré sa belle victoire, le Malawi espère encore finir parmi les meilleurs troisièmes avec quatre points.



1. Sénégal 5pts (+1), qualification pour les huitièmes



2. Guinée 4pts (0), qualification pour les huitièmes



3. Malawi 4pts (0)



4. Zimbabwe 3pts (-1)