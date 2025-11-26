Can 2025 : la Guinée définitivement éliminée après le verdict du TAS

La Guinée Conakry ne disputera pas la prochaine Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2025) au Maroc. L’information a été donnée ce mardi par la Fédération Guinéenne de Football (FEGUIFOOT). Une décision du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) suite au litige opposant la Guinée à la Tanzanie. Le TAS rapporte "Les Echos", a confirmé la décision initiale de la CAF, scellant le sort du Syli National.



Malgré plusieurs mois de bataille juridique acharnée, l'espoir d'un repêchage s'éteint. Pour rappel, la Guinée avait porté plainte contre la Tanzanie, qui l'avait battue 1 - 0 en novembre 2024, estimant que l'équipe adverse avait aligné le défenseur Muhamed Ibrahim avec un numéro de maillot "le 26" ne correspondant pas à celui déclaré "le 24" sur la feuille de match.



La CAF avait initialement rejeté la plainte en décembre, la jugeant recevable mais mal fondée. Saisie en dernier recours, la décision du TAS, dont seule la conclusion a été transmise, confirme cette position.



La Tanzanie est donc officiellement qualifiée pour le tournoi qui se tiendra du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.