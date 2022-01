Can 2O21 : le Zimbabwe surprend la Guinée (2-0 à la Mi-temps), le Sénégal accroché

La troisième journée de la phase de poules de la Coupe d'Afrique des nations 2022 se poursuit ce mardi avec les matchs Malawi-Sénégal et Zimbabwe-Guinée dans le groupe B.



Si le Zimbabwe est éliminé le suspense est total entre les trois autres équipes qui peuvent encore finir à la première place et rejoindre les huitièmes de finale de la CAN. Les duels Malawi-Sénégal et Zimbabwe-Guinée se poursuit.



C'est la mi-temps, le point sur le classement



C'est la pause. Si le Sénégal est bousculé par le Malawi, Edouard Mendy tient bon dans ses cages et offre provisoirement la première place du groupe à son équipe.



Surtout que dans le même temps, la Guinée est menée de deux buts par le Zimbabwe mais reste devant le Malawi à la différence particulière.



Le classement provisoire à la mi-temps:



1. Sénégal 5pts (+1)



2. Guinée 4pts (-1)



3. Malawi 4pts (0)



4. Zimbabwe 3pts (0)