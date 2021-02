Canal+ boycotte l'appel d'offres de la LFP pour les droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2

Cette fois, c'est sûr, le conflit est total. Selon nos informations, Canal+ n'a pas participé à l'appel d'offres de la Ligue de football professionnel (LFP) ce lundi matin. Le groupe présidé par Maxime Saada contestait le choix de remettre en vente uniquement les ex-lots de Mediapro (80 % de la L1 et de la L2 pour un total de 830 millions d'euros annuels entre 2020 et 2024). Et pas celui (le 3) qui lui permet de diffuser deux matches par journée de L1 à un tarif jugé désormais prohibitif (332 millions d'euros par an jusqu'en 2024), acquis par beIN Sports qui lui a ensuite sous-licencié.



Le tribunal de commerce de Paris a fixé une audience le 19 février pour traiter le dossier. Un autre front a été ouvert par Canal+ devant l'Autorité de la concurrence en poursuivant la LFP pour les mêmes motifs que devant le tribunal de commerce de Paris, mais aussi pour « abus de position dominante ».



Sans Canal+, la Ligue aura donc bien des difficultés à attribuer ce lundi les droits de la L1 remis sur le marché pour la fin de la saison et les trois suivantes. Même si d'autres offres, pas encore connues, ont été remises à la LFP.