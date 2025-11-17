Cancer de la prostate : plus de 200 cas recensés en une année dans cinq (05) hôpitaux à Dakar

A Dakar, la capitale sénégalaise, le cancer de la prostate continue de faire des ravages. Plus de 200 cas ont été recensés de septembre 2024 à septembre 2025 dans cinq (05) grands hôpitaux de la ville. C’est ce qui ressort d’une enquête publiée dans les colonnes de «L’Observateur» ce lundi.



En l’absence de données statistiques sur cette maladie, l’étude a été menée par l’Association sénégalaise d’urologie. Elle s’est déroulée dans les centres hospitaliers que sont : l’hôpital principal, l’hôpital Abass Ndao, l’hôpital général Idrissa Pouye, l’hôpital de Pikine et le centre de santé de Ngor.



D’après le professeur agrégé et urologue, le médecin colonel Racine Kane (interrogé par L’Observateur), le nombre annoncé ne représente qu’une infirme partie des chiffres qui devraient être recensés. « Il ressort qu’il a plus de 200 cas recensés sur une année (…) mais beaucoup ne se signalent pas, d’autres consultent dans le privé ou les régions, sans que ces cas ne soient systématiquement enregistrés», précise l’urologue.



S’il est vrai que beaucoup d’hommes hésitent à se faire consulter par pudeur, comme le regrette l’expert, la méconnaissance du cancer combinée au manque de moyens financiers éloigne davantage les patients des structures de santé. Cette situation fait que «plus de 50% des malades arrivent à un stade métastatique, lorsque le cancer s’est déjà propagé aux os ou à d’autres organes», selon Racine Kane.



Le professeur d’urologie a enfin invité les hommes âgés de 45 à 75 ans, plus exposés à la maladie, à se faire consulter au moins une fois par an, assurant que le cancer de la prostate peut être traité par chirurgie ou radiothérapie, quand il est découvert tôt.