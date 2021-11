Candidat de BBY à la Médina, Cheikh Tidiane Ba s'attend à une élection difficile

La coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY), a retenu Cheikh Ahmed Tidiane Ba, en perspective des élections locales, pour aller à la conquête de la mairie de la Médina. Venu déposer leur liste à la sous-préfecture de Plateau, M. Ba appelle au calme et à la retenue.



« Nous sommes très fatigués. Cela fait des jours, on ne dort pas. Mais Dieu merci, aujourd’hui nous sommes venus déposer notre liste, en espérant que cette liste va polariser tous le désir des Médinois. Le 24 janvier, nous allons nous retrouver entre frères et sœurs. Je lance un appel surtout aux jeunes. Qu’ils sachent, c’est juste la politique. Après la politique, il y a la famille, il y a la vie. Nous avons notre Dakar, notre Sénégal. Nous souhaitons que tous se passe bien », a déclaré Cheikh Ahmed Tidiane Ba.



La candidat de la coalition au pouvoir reconnait que gagner cette élection ne sera pas chose aisée, compte tenu du profil de ses adversaires, l'actuel maire Bamba Fall. « Je confirme que l’on se retrouve avec des listes où il y a de grands combattants politiques. Ça, c’est la vérité. Seul Dieu sait qui sera vainqueur. Nous nous sommes très confient », dit-il.



Interpellé par rapport aux dissidents, le candidat de Benno Bokk Yaakaar (BBY), soutient qu’ils ont dépassé cette phase. Selon lui, Seydou Gueye l’a appelé en lui donnant des conseils sur l’organisation. Il précise que malgré tout le temps qu’il a fait en politique, c'est la première fois qu’il dirige un processus électoral. « Cela nous en avons discuté. C’était des moments de frustration, mais à présent tout est fini. C’est la paix qui règne », note M. Ba.