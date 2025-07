Sortie du leader de Pastef: l’APR dézingue Sonko et critique son « incompétence chronique »

Dans une déclaration rendue publique ce 2 juillet 2025, le Secrétariat Exécutif National de l’Alliance Pour la République (APR) a réagi vivement au verdict de la Cour suprême qui a définitivement condamné le Premier ministre Ousmane Sonko pour diffamation à l’encontre de Mame Mbaye Niang.



Dans la note parvenue à PressAfrik, l’APR se dit « consternée par les attaques répétées de Sonko contre les institutions et les magistrats », l’accusant de « ridiculiser le Président de la République, outrager les magistrats et menacer les citoyens ». Le parti de Macky Sall critique « l’incompétence chronique du Premier ministre », estimant qu’ « il tente de masquer son incapacité par l’injure, la calomnie et l’outrance verbale ».



Pour l’APR, Ousmane Sonko, confronté aux difficultés économiques actuelles, adopte « une posture irresponsable faite de médisance et de contre-vérités » au lieu d’apporter des solutions concrètes. « Il a remplacé l’action par le bavardage inutile et le résultat par la complainte », accuse le communiqué.



Enfin, l’Alliance pour la République fustige « les délires » du Premier ministre sur le plan international, l’accusant de vouloir « détruire le peu d’image qui reste du Sénégal sur la scène internationale » à travers des propos jugés « aussi faux qu’irresponsables » sur le taux d’endettement du pays.