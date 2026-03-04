Financement de la Phase 3 du TER : quatre milliards de FCFA éjectés par l’Union européenne

L’Union européenne (UE) a décidé d’injecter six millions d’euros, soit près de quatre milliards de francs CFA, au financement de la phase 3 du Train express régional (TER), a annoncé, le mardi 03 mars, le ministre sénégalais des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé.



« Aujourd’hui, nous avons la bonne nouvelle que l’Union européenne a décidé d’injecter 6 millions d’euros en plus de ce que l’Agence française de développement (AFD) a fait, c'est-à-dire 4 millions d’euros (plus de 2,6 milliards FCFA). Donc une dizaine de millions d’euros déjà pour que mes services puissent engager cette troisième phase qui consiste à étendre le TER jusqu’à Thiès et Mbour», a déclaré le ministre, au cours d'une visite du commissaire européen aux Partenariats internationaux et aux Affaires intérieures.



Le ministre a aussi souligné que 1200 milliards de FCFA ont déjà été investis dans ce projet par l'État du Sénégal, un montant qui, d'après lui, aurait pu faire Dakar-Tambacounda (plus de 500km).

«Quand on ne peut pas changer ce qui est fait, on doit pouvoir changer ce qui doit l’être. Et ce qui doit être changé, c’est aujourd’hui d’étendre le TER pour qu’il ait sa vocation régionale, qu’il aille jusqu’à Thiès et pourquoi pas jusqu’à Mbour. Ce qu’il faut faire, c’est d’optimiser les charges à travers des frais d’entretien », a-t-il indiqué.

