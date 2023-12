Candidature de Sonko : Diagne Solution appelle les 7 sages du Conseil constitutionnel à se baser sur les textes

Djibril Diagne, plus connu sous le nom de Diagne Solution, membre du parti Pastef dissout, a déclaré que la décision du ministre de l'Intérieur de radier Ousmane Sonko des listes électorales « n’a aucun fondement». A l’émission Midikeng sur PressAfrikTvhd, de ce mardi 26 décembre, il a soutenu que c’est par « peur » que le gouvernement a pris une telle décision.



« Ousmane Sonko a été arrêté, et placé sous mandat de dépôt. Une instruction a été ouverte, ce qui veut dire qu’il y a une présomption d’innocence. Donc, sa radiation sur les listes électorales ainsi que la dissolution de son parti, ne sont pas fondées. Cela monte tout simplement que l’Etat a peur de Sonko et du Pastef », a-t-il analysé.



L’ex vice coordonnateur de Pastef Médina ( un quartier de Dakar) a décrié la façon de procéder des guides religieux dans l’affaire Ousmane Sonko. « En mars dernier, des hommes religieux ont rendu visite à Sonko et lui ont demandé de lâcher du lest afin que le pays retrouve la paix. Ce que Sonko a accepté. Mais avec cette dernière affaire de Sonko, est-ce que vous avez vu un religieux sortir et faire un communiqué ou une déclaration pour dire à l'Etat d'arrêter? Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh avait l’habitude de prendre la parole à chaque fois que le pays était dans la tourmente. Mais hélas… », a-t-il regretté.



Le président du mouvement « Yeurmandé » a appelé les 7 sages du Conseil constitutionnel qui doivent se pencher sur les dossiers de candidatures, à se fier des textes lorsqu’ils étudieront les dossiers notamment celui de Ousmane Sonko. « Les sages sont ceux qui ont de l’expérience, les 7 sages ont occupé des juridictions importantes, ils maîtrisent le droit. En 2000, avec la 3e candidature de Wade, les sages avaient dit que Wade avait le droit de demander un 3e mandat, c’est nous, Sénégalais qui ne voulaient pas l’entendre. Cette fois aussi, on est à leur écoute. Ils savent qu’ils font face à l’histoire », a-t-il souligné.