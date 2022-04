Cap Skiring : portés disparus, les 5 pêcheurs de Mbour retrouvés morts

Les cinq (5) pêcheurs de Mbour (Petite Côte) portés disparus depuis plus de 12 jours, dans les eaux de Cap Skiring (sud), n’ont pas survécu. Ils ont été retrouvés morts. Il s’agit de Kodé Seck, Lamine Sidibé, Abdoulaye Ndiaye, Abdou Dialllo, et Mansour Diouf qui est le frère du propriétaire de la pirogue, Adama Diouf.



Le capitaine de la pirogue, Kodé Seck et quatre membres de son équipage étaient à la recherche de poissons dans le sud du pays. Trois jours après leur départ, ils n’ont pas fait signe de vie. Leurs parents commencent à s’inquiéter. Finalement, c’est un bateau qui va tomber sur la pirogue qui était chaviré et à côté de laquelle flottait un corps sans vie en décomposition.



Les pertes en vies humaines sont récurrentes dans la pêche. Le président national des communicateurs en pêche des radions communautaires et généralistes ( spécialistes des émissions de pêches dans ces médias), est d'avis que la rareté du poisson est la cause. car, a-t-il expliqué, des pirogues qui se limitaient à 15 miles sont obligées de partir jusqu'à 40 miles.