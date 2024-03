Caravane Benno Bokk Yakaar à Kolda : Amadou Ba s’engage à respecter les engagements de l’Etat

Apres Vélingara, le candidat de la coalition BBY a fait flash à Kolda. Debout sur le toit de son véhicule, aux côtés des différents responsables politiques, le candidat de Benno Bokk Yakaar, engage donc une promenade sur plusieurs kilomètres. Accompagné d’une foule immense. Amadou Ba, en prenant la parole a appelé les fils de Kolda à l’unité pour qu’ensemble avec le prochain gouvernement qu'ils puissent poursuivre la mise en œuvre du Plan Sénégal Émergent (PSE).



L’ancien Premier ministre, a en outre magnifié et remercié les populations pour leur mobilisation. Il a déclaré, par ailleurs, qu’il « n’y pas de place au bavardage et aux injures. Nous avons un programme, et nous allons l’exécuter ». Ajoutant au passage que «tous les engagements de l’Etat du Sénégal seront respectés par le gouvernement qu’il mettra en place ».



A noter que la mouvance présidentielle (Bby) sous l’ère Macky Sall a réalisé pas mal d’infrastructures dans cette région notamment la réhabilitation des axes Kolda-Tanaff et Kolda-Kounkane, reconstruction du pont de Kolda, l’enrôlement 112646 famille à la CMU et 10657 bourses de sécurité familiale offertes. L’aménagement de la boucle, route du Fouladou et la construction de l’axe Médina Pakane-Biaro sont également devenus une réalité. Grâce au concours de la Der et du Fongip, 2,223 milliards FCfa ont été injectés dans les activités des jeunes et des femmes du département.