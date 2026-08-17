Ousmane Sonko sur le foncier : « tous ces lotissements ne respectent pas la loi à 90 % »,

Lors d'un entretien accordé à quatre médias sénégalais, le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, a annoncé la création de deux commissions d'enquête parlementaires consacrées aux questions foncières. L'objectif affiché est d'apporter toute la lumière sur la gestion des terres et d'assainir les pratiques d'attribution au Sénégal.



Le leader parlementaire a vivement fustigé les irrégularités qui caractérisent, selon lui, la majorité des transactions immobilières récentes. « Tous ces lotissements ne respectent pas la loi à 90 % », a-t-il affirmé, citant notamment le cas du Hangar des pèlerins et dénonçant une accélération des partages de terrains après son passage à la Primature via des mainlevées totales. Il a déploré les répercussions de ces morcellements sur les riverains, spoliés d'espaces publics au profit de politiciens, de prête-noms ou d'intérêts étrangers.



Ousmane Sonko a rappelé les prérogatives étendues de la commission d'enquête, apte à réquisitionner des documents, auditionner des acteurs publics ou privés et saisir le procureur de la République le cas échéant. Face à ce qu'il qualifie de tentatives de blocage orchestrées par des « lobbies » et une « société civile encagoulée », le président de la chambre basse assure que les investigations s'étendront également au patrimoine bâti, aux exonérations fiscales et au dossier « Un étudiant, un ordinateur », promettant une impartialité totale, y compris à l'égard de sa propre formation politique.