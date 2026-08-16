Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Foot : Le Cameroun remporte la CAN féminine pour la première fois de son histoire



Foot : Le Cameroun remporte la CAN féminine pour la première fois de son histoire
Le Cameroun est champion d’Afrique. Les Lionnes Indomptables ont remporté la CAN féminine 2026 en dominant le Malawi (3-0), ce dimanche 16 août à Rabat. Un premier sacre historique pour le Cameroun. 

Après trois finales perdues en 2004, 2014 et 2016, le Cameroun a enfin décroché le titre continental. Les Camerounaises ont dominé le Malawi 3-0 en finale, ce dimanche au stade Moulay El Hassan de Rabat, au Maroc. Une victoire qui fait entrer cette génération dans l'histoire du football féminin camerounais.
Autres articles

Moussa Ndongo

Dimanche 16 Août 2026 - 23:13


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter