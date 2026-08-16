Foot : Le Cameroun remporte la CAN féminine pour la première fois de son histoire

Le Cameroun est champion d’Afrique. Les Lionnes Indomptables ont remporté la CAN féminine 2026 en dominant le Malawi (3-0), ce dimanche 16 août à Rabat. Un premier sacre historique pour le Cameroun.
Après trois finales perdues en 2004, 2014 et 2016, le Cameroun a enfin décroché le titre continental. Les Camerounaises ont dominé le Malawi 3-0 en finale, ce dimanche au stade Moulay El Hassan de Rabat, au Maroc. Une victoire qui fait entrer cette génération dans l'histoire du football féminin camerounais.
Après trois finales perdues en 2004, 2014 et 2016, le Cameroun a enfin décroché le titre continental. Les Camerounaises ont dominé le Malawi 3-0 en finale, ce dimanche au stade Moulay El Hassan de Rabat, au Maroc. Une victoire qui fait entrer cette génération dans l'histoire du football féminin camerounais.
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