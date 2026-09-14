Kolda : un tournoi réunira 15 écoles de football et 4 académies de basketball

Un tournoi réunissant 15 écoles de football et 4 académies de basketball se tiendra du 3 au 17 octobre à Kolda, dans le sud du Sénégal, a appris l’APS auprès des organisateurs.



Initié par le journaliste Adama Kandé de la chaîne privée 2STV, l’événement est placé sous le signe de « la solidarité et la fraternité du Sud ». Fils de Kolda, le journaliste souhaite « jouer pleinement sa partition pour l’éclosion de talents et le développement du sport koldois ».



À travers cette initiative, Adama Kandé entend contribuer à l’épanouissement des jeunes sportifs de sa communauté et favoriser leur visibilité dans le monde du sport. Le tournoi débutera le 3 octobre, tandis que la finale est prévue deux semaines plus tard, le 17 octobre.