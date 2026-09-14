Kolda : un tournoi réunira 15 écoles de football et 4 académies de basketball

Un tournoi réunissant 15 écoles de football et 4 académies de basketball se tiendra du 3 au 17 octobre à Kolda, dans le sud du Sénégal, a appris l’APS auprès des organisateurs.
Initié par le journaliste Adama Kandé de la chaîne privée 2STV, l’événement est placé sous le signe de « la solidarité et la fraternité du Sud ». Fils de Kolda, le journaliste souhaite « jouer pleinement sa partition pour l’éclosion de talents et le développement du sport koldois ».
À travers cette initiative, Adama Kandé entend contribuer à l’épanouissement des jeunes sportifs de sa communauté et favoriser leur visibilité dans le monde du sport. Le tournoi débutera le 3 octobre, tandis que la finale est prévue deux semaines plus tard, le 17 octobre.
Initié par le journaliste Adama Kandé de la chaîne privée 2STV, l’événement est placé sous le signe de « la solidarité et la fraternité du Sud ». Fils de Kolda, le journaliste souhaite « jouer pleinement sa partition pour l’éclosion de talents et le développement du sport koldois ».
À travers cette initiative, Adama Kandé entend contribuer à l’épanouissement des jeunes sportifs de sa communauté et favoriser leur visibilité dans le monde du sport. Le tournoi débutera le 3 octobre, tandis que la finale est prévue deux semaines plus tard, le 17 octobre.
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