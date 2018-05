Cardiff City : Armand Traoré promu en Premier League

Après Wolverhampton de Alfred Ndiaye, Cardiff City de Armand Traoré a obtenu sa montée en Premier League ce dimanche en terminant deuxième du championnat.

Le club gallois a été tenu en échec contre Reading (0-0) lors de la 46e et dernière journée. Mais Fulham, seule équipe qui pouvait lui contester la montée, a été battu dans le même temps sur le terrain de Birmingham (3-1).

Cardiff City retrouvera la Premier League la saison prochaine grâce à sa deuxième place du Championship (D2), après son nul contre Reading (0-0), ce dimanche lors de la 46e et dernière journée de la saison régulière. Les « Bluebirds » entraînés par Neil Warnock rejoindront Wolverhampton, champion et déjà assuré de la promotion.

L’équipe de la capitale galloise n’a disputé qu’une seule saison en Premier League, en 2013-2014.

Avec Eurosport