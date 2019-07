Carnages sur les routes du Sénégal: « A Dakar, 44% des véhicules n’ont pas de visite technique » (autorité)

Le directeur des Transports Routiers s'est exprimé hier, lundi 22 juillet 2019, sur les causes des accidents mortels qui peuvent ôter la vie à plus de 500 personnes par an au Sénégal. Selon Cheikh Oumar Gaye, presque la moitié des véhicules n’ont pas de visite technique. Pire, informe-t-il, « le parc automobile est caractérisé par la vétusté des véhicules dont la moyenne d'âge est de 30 ans ».



A l’en croire, les services compétents qui délivrent pas moins de 30 000 nouveaux permis de conduire, chaque année, travaillent en étroite collaboration avec les 200 auto-écoles formelles

Mais, peste-t-il, «Malheureusement, il y a des auto-écoles clandestines ». Selon Cheikh Oumar Guèye, les accidents les plus mortels sont nocturnes. « 83% des accidents au Sénégal sont constatés au niveau du transport interurbain et 17% en milieu urbain ».