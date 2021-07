Cas graves covid-19: le Sénégal commande 63 millions de litres d’oxygènes

L’Etat du Sénégal a commandé près de 63 000 mètres cubes (63 millions de litres d’oxygène) au niveau des différents fournisseurs pour un montant de pas moins de 2 milliards FCFA, dans le cadre de la prise en charge des cas graves de covid-19, a fait savoir le directeur des établissements publics de santé, Dr Ousmane Dia.



« Je voudrais rappeler aux gens tous les efforts que l’Etat du Sénégal a fait, ce sont des centrales d’oxygène à n’en plus finir. Mais malheureusement, ces centrales étaient dédiées exclusivement à la prise en charge des autres pathologies », a précisé Dr Dia.



Il a ajouté que quand la covid-19 est intervenu, il fallait parer au plus pressé. « On a pris ces centrales pour alimenter les différents centres de traitement. La consommation de l’oxygènes est devenue excessive et l’oxygène est devenu un médicament ».



« Le ministre (de la Santé) a commandé près de 63 000 mètres cubes (63 millions de litres d’oxygène) au niveau des différents fournisseurs au Sénégal pour un montant de pas moins de 2 milliards FCFAe », a-t-il fait savoir.