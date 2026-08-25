Météo : des averses orageuses attendues dans le Nord et l’Est du Sénégal en début de soirée

L'Agence nationale de l'Aviation civile et de la Météorologie (ANACIM) a dévoilé ses prévisions pour la soirée de ce mardi 25 août 2026. Des activités pluvio-orageuses observées sur la Mauritanie pourraient intéresser, en début de soirée, plusieurs localités du Nord et de l’Est du Sénégal.
Les zones de Bakel, Ranérou, Matam, Podor et Saint-Louis pourraient ainsi enregistrer des averses accompagnées d’orages au cours de la soirée.
À Kédougou, des débordements convectifs en provenance de la Guinée voisine pourraient également provoquer des averses orageuses localisées au cours de la soirée.
Dans les autres régions du pays, le temps devrait rester globalement stable, selon l’ANACIM.
Les zones de Bakel, Ranérou, Matam, Podor et Saint-Louis pourraient ainsi enregistrer des averses accompagnées d’orages au cours de la soirée.
À Kédougou, des débordements convectifs en provenance de la Guinée voisine pourraient également provoquer des averses orageuses localisées au cours de la soirée.
Dans les autres régions du pays, le temps devrait rester globalement stable, selon l’ANACIM.
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