Sénégal : Me Patrick Kabou qualifie les décisions du Conseil constitutionnel de « dialogue » et d'enseignement institutionnel

L'avocat Me Patrick Kabou s'est exprimé sur la portée et le rôle des arrêts rendus par le Conseil constitutionnel, soutenant que chaque décision de la haute juridiction doit être accueillie comme une leçon.



Selon le juriste, au-delà de la dimension pédagogique, chaque arrêt constitue un message destiné aux citoyens, une réponse à l'autorité ayant formé le recours et une orientation pour le législateur à l'origine de la loi contestée.



Me Patrick Kabou définit le droit comme un « dialogue » nécessitant écoute, compréhension et préparation, rappelant qu'un tel échange implique nécessairement la participation de deux acteurs ou plus.