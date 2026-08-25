Travaux de l’ONAS à Tivaouane : « Ce que nous avons jusqu’ici nous rassure », témoigne Isseu Diop, résidente de Keur Khaly

Les travaux du Projet d'assainissement des eaux pluviales de Tivaouane touchent à leur fin. Avec un taux d'exécution de 90% à la date du 19 août, l'ONAS (Office National de l'Assainissement du Sénégal) boucle les dernières fermetures avant le Gamou. Un chantier de plus de 7,5 milliards de FCFA qui change déjà la vie de milliers d'habitants longtemps exposés aux inondations.



Dans les quartiers longtemps confrontés aux inondations, les premiers résultats sont déjà perceptibles. À Keur Khaly, Isseu Diop, ancienne victime des inondations, se dit rassurée par l’avancée des travaux.



« Il y a une année où mes parents venus de Ngaye pour le Gamou étaient obligés de repartir tellement notre maison était inaccessible. Il fallait des charrettes pour se déplacer après la pluie. En 2026, ce que nous avons jusqu’ici, nous rassure », témoigne-t-elle.



De Keur Khaly à Djeddah, en passant par Kouly, Fogny et Serigne Mansour, plusieurs quartiers considérés comme vulnérables sont désormais raccordés au réseau de drainage.



« Nous avons déjà réalisé un réseau de drainage dans plusieurs quartiers » et « plus de 40 % des populations de Tivaouane sont concernées par le réseau de drainage qui a été construit », explique Moussa Ndiaye, chef du département des grands travaux à l’ONAS. Une avancée majeure pour une ville où les problèmes ont commencé "à partir de 2005".

