Tivaouane : la CNDH condamne le meurtre de Ndèye Bigué Sène et réclame la justice

La Commission nationale des Droits de l’Homme (CNDH) a publié un communiqué le 25 août 2026 à la suite du meurtre de Ndèye Bigué Sène, une jeune femme retrouvée sans vie le 22 août 2026 dans la brousse du quartier Séico, à Tivaouane. Selon les éléments d'enquête de la police cités par l'organisation, un suspect a été interpellé et a reconnu les faits, évoquant des pratiques mystiques et l'implication présumée d'un marabout.



La CNDH a condamné cet acte et rappelé que les croyances ou pratiques mystiques ne sauraient justifier une atteinte à la vie. L'organisation a appelé les autorités judiciaires à établir l'ensemble des responsabilités et à traduire devant la justice toutes les personnes impliquées dans le respect des garanties d'un procès équitable.



S'appuyant sur les données de l'Enquête nationale de référence sur les violences faites aux femmes au Sénégal, qui indique qu'environ trois femmes sur dix ont subi au moins une forme de violence au cours des douze derniers mois, la CNDH a exhorté les autorités publiques, les dirigeants communautaires et religieux, ainsi que la société civile à intensifier les actions de prévention contre les violences et l'emprise criminelle ciblée sur les femmes.