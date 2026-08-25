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Saudi Pro League : Sadio Mané offre la victoire à Al-Nassr avec un doublé



Saudi Pro League : Sadio Mané offre la victoire à Al-Nassr avec un doublé
Al-Nassr a signé une troisième victoire consécutive en Saudi Pro League en s’imposant sur la pelouse d’Al-Ettifaq (2-3), ce mardi, à l’occasion de la troisième journée du championnat saoudien.

Longtemps malmenés, les coéquipiers de Sadio Mané ont dû puiser dans leurs ressources pour renverser la rencontre. Mené 2-0 et réduit à dix, Al-Nassr a également dû composer sans Cristiano Ronaldo, sorti à la mi-temps.

Les hommes d’Ange Postecoglou ont finalement inversé la tendance grâce à Abdulelah Al-Amri, avant que Sadio Mané ne fasse la différence. L’attaquant sénégalais a inscrit ses deux premiers buts de la saison, aux 74ᵉ et 90ᵉ+1 minutes, offrant ainsi la victoire à son équipe.

Avec ce succès, Al-Nassr réalise un début de saison parfait avec 9 points sur 9 et s’installe en tête du classement. Al-Ittihad occupe la deuxième place, suivi d’Al-Qadsiah, tandis qu’Al-Hilal de Kalidou Koulibaly pointe au quatrième rang.

Une soirée particulièrement réussie pour Sadio Mané, qui lance ainsi sa saison de la meilleure des manières avec un doublé décisif.
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Moussa Ndongo

Mardi 25 Août 2026 - 22:13


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