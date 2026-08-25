Saudi Pro League : Sadio Mané offre la victoire à Al-Nassr avec un doublé

Al-Nassr a signé une troisième victoire consécutive en Saudi Pro League en s’imposant sur la pelouse d’Al-Ettifaq (2-3), ce mardi, à l’occasion de la troisième journée du championnat saoudien.
Longtemps malmenés, les coéquipiers de Sadio Mané ont dû puiser dans leurs ressources pour renverser la rencontre. Mené 2-0 et réduit à dix, Al-Nassr a également dû composer sans Cristiano Ronaldo, sorti à la mi-temps.
Les hommes d’Ange Postecoglou ont finalement inversé la tendance grâce à Abdulelah Al-Amri, avant que Sadio Mané ne fasse la différence. L’attaquant sénégalais a inscrit ses deux premiers buts de la saison, aux 74ᵉ et 90ᵉ+1 minutes, offrant ainsi la victoire à son équipe.
Avec ce succès, Al-Nassr réalise un début de saison parfait avec 9 points sur 9 et s’installe en tête du classement. Al-Ittihad occupe la deuxième place, suivi d’Al-Qadsiah, tandis qu’Al-Hilal de Kalidou Koulibaly pointe au quatrième rang.
Une soirée particulièrement réussie pour Sadio Mané, qui lance ainsi sa saison de la meilleure des manières avec un doublé décisif.
Longtemps malmenés, les coéquipiers de Sadio Mané ont dû puiser dans leurs ressources pour renverser la rencontre. Mené 2-0 et réduit à dix, Al-Nassr a également dû composer sans Cristiano Ronaldo, sorti à la mi-temps.
Les hommes d’Ange Postecoglou ont finalement inversé la tendance grâce à Abdulelah Al-Amri, avant que Sadio Mané ne fasse la différence. L’attaquant sénégalais a inscrit ses deux premiers buts de la saison, aux 74ᵉ et 90ᵉ+1 minutes, offrant ainsi la victoire à son équipe.
Avec ce succès, Al-Nassr réalise un début de saison parfait avec 9 points sur 9 et s’installe en tête du classement. Al-Ittihad occupe la deuxième place, suivi d’Al-Qadsiah, tandis qu’Al-Hilal de Kalidou Koulibaly pointe au quatrième rang.
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