Cas positif à la DGID: tous les agents en contacts testés négatifs... fin de la période de confinement

Par communiqué du 14 mai 2020, la Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID) portait à la connaissance du public qu’une personne testée positive à la Covid-19 avait passé plusieurs heures au Bloc fiscal, sis à la rue de Thiong, les lundi 11 et mardi 12 mai 2020.



La prise en charge de cette situation avait donné lieu à la mise en œuvre de plusieurs mesures de sauvegarde, parmi lesquelles le confinement et le dépistage des agents ayant eu un contact direct ou indirect avec le cas concerné.



"La DGID a le plaisir d’annoncer que tous les prélèvements effectués sur les agents concernés ont révélé des tests négatifs. Ces agents ont fini d’observer la période de confinement d’une durée de quatorze (14) jours et ont donc été autorisés à reprendre le service à compter de ce mardi 26 mai 2020", peut-on lire dans un communiqué parvenu à PressAfrik.



Poursuivant dans le même document, "la DGID tient à remercier les contribuables, les usagers et l’ensemble de son personnel pour les nombreux témoignages de soutien reçus durant cette période et réaffirme son total engagement à garantir un service public continu et de qualité dans un environnement de travail respectueux de toutes les recommandations formulées par les services du ministère de la santé".



Pour terminer, la DGID "réitère son appel à l’endroit du personnel et de l’ensemble des visiteurs à accentuer la prudence et à respecter scrupuleusement les gestes barrières édictés, en vue de lutter efficacement contre la pandémie liée à la Covid 19".