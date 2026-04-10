Casamance : Après les saccages de 2023, l’Alliance franco-sénégalaise de Ziguinchor rouvre ses portes

L’Alliance franco-sénégalaise de Ziguinchor renaît de ses cendres. Détruite lors des violences politiques de 2023, l’institution culturelle a officiellement inauguré, ce jeudi, de nouveaux espaces provisoires destinés à accueillir les apprenants et les activités artistiques. La cérémonie s’est tenue en présence de l’ambassadrice de France au Sénégal, Christine Fages, marquant ainsi une étape clé dans la reconstruction de ce pilier de la coopération bilatérale en Casamance.







Pour la diplomate française, cette réouverture symbolise le début d'une « nouvelle vie » pour une structure implantée dans la région depuis plus de quarante ans. Malgré une situation qu'elle juge encore « vulnérable », Mme Fages a salué la résilience de l'institution et réaffirmé l'ambition de l'Alliance de renforcer ses liens avec l'ensemble des communautés locales à travers l'éducation et la culture.







Les autorités territoriales ont également pris part à cet événement chargé de symboles. Georges Mansaly, président du conseil départemental de Ziguinchor, a décrit cette reprise d'activités comme un « moment fort » et un véritable trait d'union entre les générations. De son côté, le maire de la ville, Djibril Sonko, a rappelé l’impact historique de l’Alliance sur la formation des élèves de la région, y voyant un signal d’espoir pour la continuité de la vie culturelle au sud du pays.

