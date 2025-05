Casamance : Lancement officiel du projet « déminage pour le développement », financé par l’Inde à plus de 570 millions de FCFA

Le ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères a procédé, hier-mardi, au lancement du projet « Déminage pour le développement en Casamance ». Une initiative visant à libérer les terres contaminées par des mines et restes explosifs. Financé par le gouvernement indien à travers le Fonds Inde-Nations Unies pour le partenariat au développement, le projet bénéficie d’un soutien de 1 million de dollars US, soit environ 575,5 millions FCFA.



Ce programme stratégique cible la dépollution de 69 596 m² de terres suspectées, avec pour ambition de les restituer aux communautés locales. Il s’inscrit dans une dynamique de reconstruction du tissu social, de réinsertion des déplacés et de relance des activités économiques et agricoles.



Présidant la cérémonie, la ministre Yacine Fall a salué la contribution de l’Inde dans la lutte contre les engins explosifs, lesquels, selon elle, « entravent toute activité de développement ». Selon Aps, elle a officiellement remis des terres assainies aux populations de cinq villages de l’arrondissement de Niassya : Baséré, Dar Salam, Kadiéné, Kourére et Édiouma. Une étape symbolique mais décisive dans l’effort de pacification et de revitalisation de la Casamance.



Mme Fall a rappelé les avancées déjà enregistrées « 54 localités déminées dans 11 communes, soit 2 203 975 m² de terres dépolluées et 504 engins explosifs détruits ».



Toutefois, elle a souligné que « de nombreux défis subsistent pour atteindre l’objectif d’un Sénégal sans engin explosif d’ici mars 2026, conformément aux engagements pris dans le cadre de la Convention d’Ottawa. »



Arlette Nvondo, coordinatrice résidente par intérim du Système des Nations Unies au Sénégal, a pour sa part insisté sur les retombées attendues du projet, notamment en matière de paix, de cohésion sociale et de relance économique. « Le projet favorisera la gestion des ressources naturelles et soutiendra l’entrepreneuriat, en particulier pour les jeunes, les femmes, les personnes handicapées et les déplacés », a-t-elle déclaré.