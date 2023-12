Casamance : après des années sombre Toubacouta renoue avec son traditionnel congrès annuel

« Paix, pardon et réconciliation pour la cohésion sociale » est le thème choisi par les habitants du village de Toubacouta (commune de Niassya) pour l’édition 2023. Les festivités qui ont débuté ce samedi en présence des représentants de la société civile et des populations locales vont se pencher sur des sujets comme le remembrement des rizières, la valorisation de la vallée de Toubacouta, l’accès des jeunes et des femmes à la terre entre autres.



Selon le président de l’Union pour le développement économique et social de Toubacouta, Abdou Diémé, qui s’est confié à Seneweb, « Cette édition 2023 du congrès de Toubacouta s’inscrit dans le cadre de la consolidation de la cohésion sociale. Vu tout ce qui s’est passé comme la tuerie de Boffa Bayotte, il y avait une inquiétude chez les populations. Il y a une méfiance entre les familles. C’est pour cela que, cette année, le congrès est consacré à la paix, au pardon et à la réconciliation pour la cohésion sociale ».



Des solutions de relance du développement du village à travers la riziculture et l’horticulture seront proposées. « Nous avons des terres qui n’ont pas été exploitées. Et, les trois quart de notre village sont ceinturés par une vallée. Nous voulons concentrer nos efforts sur la riziculture et l’horticulture », a fait savoir Abdou Diémé.