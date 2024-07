Casamance : des agents des forces de défense et de sécurité renforcés sur la prise en charge des victimes basées sur le genre

Les forces de défense et de sécurité de la zone sud se réunissent depuis le 8 juillet 2024, autour d’une séance de formation sur les violences basées sur le genre. Cette formation inclut les forces de défenses et de sécurité des régions de Sédhiou, de Kolda et de Ziguinchor. Cette initiative vient du Projet d’Appui à la Stratégie nationale pour l’équité et l’égalité de genre (PASNEEG) en partenariat avec le gouvernement italien et le ministère de la famille et des solidarités.



Cette formation est initiée dans le but de permettre aux forces de défenses et de sécurité à mieux s’approprier les questions liées aux violences basées sur le genre. Pour Awa Nguer Fall, coordinatrice du PASNEEG, cette séance de capacitation vise à « mieux outiller les éléments de forces de défense et de sécurité qui interviennent au niveau de ces trois régions, pour une meilleure prise en charge de la problématique des violences envers les communautés ».



Selon elle, les forces de défense et de sécurité constituent « la première porte d’entrée pour les femmes et enfants victimes de violences basées sur le genre ». Elle soutient que le premier contact avec les victimes de violences basées sur le genre est toujours déterminant pour la suite de la procédure. Elle considère que l’accueil réservé aux victimes, est le premier pas pour encourager la poursuite des procédures liées aux violences basées sur le genre (VBG).



Prenant part à cette cérémonie, Bintou Guissé, la commissaire de Zac-Mbao (Dakar), également point focal genre de la police nationale, a accentué son intervention sur l’importance pour les forces de défenses et de sécurité de parfaire leurs communications avec les victimes et à préparer les enquêteurs sur les spécificités des VBG.



Selon le point focal genre de la police, son institution est en train de s’inscrire dans cette dynamique. Elle fait savoir que onze bureaux dédiés aux questions genres ont été réalisés à travers le pays pour la prise en charge correct des VBG. Elle a aussi annoncé l’installation prochaine d’un bureau genre à Sédhiou pour prendre en charge des victimes de violences faites aux femmes et aux enfants.