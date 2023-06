Casamance: enlevé depuis janvier, l'Asp Barthélémy Diatta retrouvé mort, son corps criblé de balles

Barthélémy Diatta, un Aps ( agent d'Assistance à la sécurité de proximité), enlevé depuis le mois de janvier dernier par des hommes armés dissident des camps du chef rebelle César Atoute Badiane du Mfdc ( Mouvement des forces démocratiques de Casamance), a été retrouvé mort mercredi, dans la forêt de Santhiab-Manjack (sud). Son corps sans vie était criblé de balles.« Son corps était en état de décomposition très avancé. Il a été remis à ses parents qui ont été informés de la découverte macabre et qui ont procédé à son inhumation sur place », renseignent des sources de Libération.Qui ajoutent que « sa mort avait fait le tour de Santhiaba-Manjack il y a un mois. Sur les lieux, il a été retrouvé par devers lui, son portable et sa carte nationale d’identité. Il a gardé également ses chaussures, son pantalon treille, son débardeur rouge. Deux impacts de balles ont été trouvés sur son corps ».Selon le journal, les nombreuses médiations entreprises par les sages et des Ong n’auront pas permis de sauver Barthélémy Diatta.Pour rappel, l a victime prenait part à des travaux communautaires de débroussaillement sur les sites de relogement des populations déplacées. Avant d'être enlevés par des hommes armés.