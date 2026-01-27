Gestion du bassin du fleuve Sénégal : 3 millions d’euros mobilisés par l’OMVS et l’Union européenne

Le sursaut écologique pour le fleuve Sénégal est officiellement lancé. Ce lundi 26 janvier 2026, l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) et l’Agence française de développement (AFD) ont scellé un accord stratégique de 3 millions d’euros (environ 2 milliards de francs CFA). Ce financement, soutenu par l’Union européenne, s’inscrit dans le cadre du programme PROGIRESS (Programme de gestion Intégrée des ressources en eau du bassin du fleuve Sénégal).



La signature s'est déroulée en présence de figures diplomatiques de premier plan, notamment Barbara Pompili, ambassadrice déléguée à l’Environnement, et Patrick Child, directeur général adjoint à l'Environnement à la Commission européenne.



Pour Mohamed Abdel Vetah, Haut-Commissaire de l’OMVS, l’heure n’est plus aux simples observations. Un récent état des lieux scientifique a révélé que « le fleuve Sénégal est sous pression, nous devons agir maintenant. Ce constat renforce aujourd'hui la pertinence du projet PROGIRESS », a-t-il souligné.



Ce fonds va financer des interventions de terrain immédiates, notamment, la mise en place d'un suivi permanent de la qualité des eaux, le renforcement de l’Observatoire du Fouta Djallon, le « château d'eau » de l'Afrique de l'Ouest, l’éradication du typha, une plante envahissante qui asphyxie les cours d'eau et le lancement d'un projet pilote sur la rivière Falémé pour limiter la pollution chimique liée à l'extraction artisanale de l'or.



Avec ce partenariat, l’OMVS réaffirme son statut de leader régional. Au-delà de l'aspect environnemental, c’est la survie économique et sanitaire de millions de personnes dépendantes du fleuve qui est en jeu.



