Nécrologie: décès de l'actrice Halima Gadji

Les circonstances de son décès n’ont pas encore été précisées.

Le théâtre et l’audiovisuel sénégalais perdent ainsi une figure marquante de la scène artistique.

Halima Gadji s’était révélée au grand public grâce à son rôle de Marème Dial dans la série « Maîtresse d’un homme marié », une production sénégalaise qui a connu un immense succès.

Triste nouvelle. Le monde du cinéma et du théâtre sénégalais, est en deuil. L’actrice Halima Gadji est décédée ce lundi soir en France.