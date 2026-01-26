Accident en mer, inauguration marché central aux poissons de Thiès : le ministère des Pêches apporte des éclaircissements

Le ministère des Pêches et de l'Économie maritime a apporté des éclaircissements sur les diligences apportées sur la sécurité maritime, l’assistance aux pêcheurs, le respect de la réglementation et le développement des infrastructures de pêche, à travers un communiqué daté du 26 janvier.



Selon le document, à la suite de l'accident en mer survenu dans la nuit du 16 au 17 janvier 2026 dans les eaux sous juridiction mauritanienne, les « services compétents du ministère des Pêches et de l'Économie maritime (MPEM) ont été immédiatement mobilisés pour l'assistance aux victimes, le suivi de la situation et la coordination avec les services de secours ».



Par ailleurs, le MPEM précise être en contact régulier avec les autorités mauritaniennes afin de conduire les investigations nécessaires à l'identification du navire impliqué dans la collision.



Pour ce qui est du suivi de la sécurité en mer, le ministère rappelle que des « bulletins et préavis météorologiques sont diffusés quotidiennement pour prévenir les pécheurs des risques liés aux mauvaises conditions en mer ». Il souligne également qu’en coordination avec la Marine nationale, ses « services assurent en permanence l'assistance et le secours aux pêcheurs en difficulté ».



S'agissant des activités de pêche exercées dans les eaux des pays voisins, notamment en République de Guinée-Bissau, où une période de repos biologique est observée au mois de janvier 2026, les pécheurs sénégalais sont régulièrement invités à respecter strictement la réglementation en vigueur. Dans ce cadre, le ministère informe que des « démarches ont été entreprises auprès des autorités bissau-guinéennes concernant un cas de pirogue sénégalaise en infraction, dans un esprit de coopération sous-régionale ».



Concernant l'inauguration du Marché central aux poissons de Thiès, le ministère renseigne qu’il s'agit de la « mise en service d'une infrastructure stratégique issue d'un investissement public majeur, destinée à améliorer durablement les conditions de travail et de commercialisation des acteurs de la pêche ». D’après le MPEM, cette « initiative ne saurait être assimilée à une activité de folklore ».



Enfin, le MPEM réaffirme que la « sécurité en mer, l'assistance aux pécheurs, la gestion des accidents, la modernisation des infrastructures et le respect de la réglementation constituent des priorités constantes de son action ».



Il rassure l'opinion publique que toutes les initiatives entreprises concourent au développement durable du secteur de la pêche et à l'amélioration des conditions de vie des communautés de pêche, tout en appelant au sens de la responsabilité et à la retenue dans les discours publics.

