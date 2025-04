Casamance : l'armée sénégalaise en opération dans la zone des Palmiers après une attaque armée à Djinaky

Des tirs nourris à l’arme lourde ont retenti mardi, dans la zone des Palmiers, dans le département de Bignona, où l’armée sénégalaise a lancé une vaste opération de sécurisation. Cette offensive militaire fait suite à une attaque survenue dans la nuit du lundi à mardi dans le village de Djinaky (arrondissement de Kataba 1), menée par un groupe d’hommes lourdement armés, semant panique et inquiétude au sein des populations locales.



D’après Sud Quotidien, des accrochages ont eu lieu entre des éléments des Forces armées et des groupes armés identifiés comme appartenant, selon plusieurs sources, au Mouvement des Forces Démocratiques de la Casamance (MFDC). Des avions de reconnaissance ont survolé la zone, tandis que des échanges de tirs ont été rapportés à proximité d’une quinzaine de villages, dans cette zone traditionnellement marquée par une forte présence rebelle.



À en croire le journal, cette flambée de violence intervient dans un contexte de relatif calme observé ces derniers mois en Casamance, renforcé par des efforts récents pour la paix, dont le Plan Diomaye pour la Casamance et la signature d'accords autour du dépôt des armes. Selon des témoins, les assaillants estimés à une dizaine ont agi avec un mode opératoire qui rappelle celui des factions rebelles encore actives dans certaines zones reculées de la région. Si certaines sources évoquent un incident isolé, d’autres redoutent une tentative délibérée de saboter le fragile processus de paix enclenché ces dernières années.



Sur le terrain, les forces armées sénégalaises poursuivent leurs opérations pour neutraliser les groupes armés toujours actifs et rétablir un climat de sécurité. « Aucune source officielle n’a pour l’heure communiqué de bilan précis des affrontements », lit-on dans les colonnes du journal.