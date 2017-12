Casamance: le GRPC dévoile son plan de sortie de crise

Le Groupe de Réflexion pour la Paix en Casamance (GRPC) a élaboré un plan de sortie de crise. Son coordonnateur l’a fait savoir lors du Forum qui s’est tenu dans la zone des palmiers, localité du département de Bignona. Le Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance (MFDC) a participé à la rencontre.



« Les jeunes qui ont initié ce forum ont bien compris qu’il ne peut pas y avoir de développement sans la paix. D’ailleurs, le Pape Jean Paul II disait le développement, c’est un autre nom de la paix. Et, c’est tout à fait vrai. J’ai compris qu’il y a une forte sensibilisation, et la participation du MFDC à ce forum, prouve bien qu’aujourd’hui que les uns et les autres sont en train de comprendre que développement-là est conditionné par une paix durable, une paix définitive », formule Robert Sagna. Cette paix, « nous y allons », lance le coordonnateur du GRPC.



« Notre échéance, c’est la fin de la guerre en Casamance. Le GRPC a un programme, des propositions. Ces propositions, il faut qu’on est l’occasion de les échanger avec le MFDC », explique-t-il non sans préciser que le mouvement indépendantiste leur a dit de l’attendre le temps qu’il puisse d’abord tenir des assises inter-MFDC. Ainsi, quand le mouvement sera restructuré, « ils seront mieux armés pour venir discuter avec le GRPC », poursuit Robert Sagna.