Castors : un conducteur de moto tué dans un accident impliquant un car « Ndiaga Ndiaye »

Un grave accident s’est produit dans la soirée du mardi 29 juillet à Castors, à hauteur de l’agence Senelec. Le drame a coûté la vie à un conducteur de moto, décédé sur le coup, et a fait plusieurs blessés.



Selon les informations relayées par le journaliste Ayoba Faye, un car de transport en commun de type « Ndiaga Ndiaye » a perdu le contrôle de ses freins et a fauché des piétons. Dans sa course incontrôlée, le véhicule a violemment heurté une moto, qu’il a traîné sur plusieurs mètres, jusqu’à finir sous un bus.



Les sapeurs-pompiers et les agents de police se sont rapidement déployés sur les lieux du drame pour prendre en charge les victimes et sécuriser la zone.