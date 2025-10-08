Sénégal–Royaume-Uni : un nouvel élan dans la coopération parlementaire

L’Assemblée nationale du Sénégal a accueilli, les 7 et 8 octobre 2025, une délégation de parlementaires britanniques en visite officielle à Dakar, dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre le Sénégal et le Royaume-Uni. Cette mission marque une nouvelle étape dans la coopération parlementaire entre les deux pays.



La rencontre, tenue dans l’après-midi du mardi 7 octobre, a été marquée par le lancement officiel du Groupe d’amitié parlementaire Royaume-Uni – Sénégal. Cet organe vise à structurer et à dynamiser les échanges entre les deux institutions législatives, en s’appuyant sur un plan stratégique commun destiné à approfondir les partenariats dans des domaines jugés prioritaires.



Parmi les secteurs identifiés figurent l’éducation, avec la promotion et le développement de l’enseignement de l’anglais dès le cycle primaire, récemment introduit dans le système éducatif sénégalais. Les discussions ont également porté sur la santé, notamment à travers le renforcement des capacités nationales et la création de passerelles d’échanges d’expertise entre les deux pays.



Le secteur minier a été mis en avant comme un levier de coopération technique et d’investissement durable. Les délégations ont insisté sur la nécessité d’un partage de bonnes pratiques dans la gouvernance et la valorisation des ressources naturelles. La culture et le dialogue interculturel ont aussi occupé une place importante dans les échanges, dans le but de renforcer la compréhension mutuelle et de promouvoir la diversité.



Les questions de défense et de sécurité ont enfin été abordées, dans une perspective de stabilité régionale et de consolidation de la paix. Les deux parties ont exprimé leur volonté commune d’intensifier la collaboration dans ces domaines stratégiques, en s’appuyant sur leurs expériences respectives en matière de prévention des conflits et de lutte contre le terrorisme.



La séance s’est déroulée dans une atmosphère empreinte de cordialité et de respect mutuel. Elle s’est conclue par un échange symbolique de présents entre les délégations et une visite guidée de l’hémicycle, moment de découverte du fonctionnement institutionnel sénégalais.



Cette visite officielle se poursuivra ce mercredi 8 octobre 2025 avec une audience solennelle accordée par le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, à la délégation britannique. Cette rencontre est appelée à consolider davantage les relations parlementaires et diplomatiques entre le Royaume-Uni et le Sénégal, en ouvrant la voie à de nouvelles initiatives de coopération et de codéveloppement.