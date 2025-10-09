Forum invest in Sénégal 2025 : plus de 13 000 milliards FCFA d’intentions d'investissements annoncés

Le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé ce mercredi, la cérémonie de clôture de la deuxième édition du Forum Invest in Sénégal (Fii Sénégal), qui s’est tenue à Diamniadio les 7 et 8 octobre 2025. Il a salué le succès de cette édition marquée par la signature de plusieurs accords stratégiques.



Le Premier ministre annonce que le montant total des engagements d'investissement durant les 40 heures s’élèvent à 13 211 milliards de francs CFA, soit 23,5 milliards de dollars.





51 accords et partenariats signés



Ces chiffres sont accompagnés d'autres indicateurs témoignant de l'ampleur de l'événement avec

51 accords et partenariats signés, ​11 772 participants enregistrés, issus de 70 pays différents.



​« Ces chiffres traduisent la confiance renouvelée du monde au Sénégal, la crédibilité de notre vision économique et la solidité de nos institutions », a déclaré Ousmane Sonko.



​Le Premier ministre a insisté sur l'entrée du Sénégal dans une "nouvelle ère d'attractivité," marquée par un partenariat équilibré entre les secteurs privés national et international. Pour soutenir cette dynamique, l'État a engagé de vastes réformes pour simplifier le parcours de l'investissement et offrir un environnement des affaires plus compétitif et transparent.



​Parmi les mesures clés, il a cité, la révision du Code des investissements et du Code des impôts, la révision en cours du Code minier et du Code du travail, la digitalisation intégrale des procédures d'investissement, la mise en place d'un paquet de lois visant à renforcer la transparence dans le secteur public.



​S'adressant aux investisseurs, Ousmane Sonko a lancé un appel : « Le temps de l'attente est révolu. Le temps de l'audace est venu. Ne restez pas spectateur d'un monde qui bouge. Soyez les bâtisseurs de l'économie de demain ».



Création de 13 millions d'emplois



Il les a assurés du soutien de l'État pour les accompagner dans leur développement et les aider à devenir des "champions régionaux et continentaux."



​Le Premier ministre a également rappelé à l'administration publique son rôle crucial, l'exhortant à faciliter et soutenir les entreprises, car dit-il, ''c'est ainsi qu'on accélère la croissance du pays. ​Fort de sa croissance projetée à 6,8% entre 2025 et 2027 et de sa position géographique stratégique, le Sénégal a réaffirmé une ambition claire et forte d'ici 2050. Tripler la taille de l'économie et créer 13 millions d'emplois''.



​Concluant sur une note optimiste, Ousmane Sonko a déclaré que Fii Sénégal 2025 n'était pas une simple parenthèse, mais le "point de départ d'un nouveau cycle d'investissement", donnant rendez-vous pour la prochaine édition.



Pour rappel, l’ambition affichée du gouvernement était de dépasser le cap ''des 10 000 milliards de francs CFA d’intentions d’investissement, contre 6 394 milliards enregistrés lors de la première édition''.

