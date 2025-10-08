Village de Diella : Thierno Alassane Sall dénonce l’inaction du régime Pastef face aux inondations

Le député Thierno Alassane Sall critique la gestion des inondations par le régime Pastef. Dans une publication sur sa page Facebook, le leader de la République des Valeurs a partagé des images du village de Diella, dénonçant le fait que « les habitants sont laissés à eux-mêmes ».
Selon lui, le risque était connu, et l’expérience aurait dû conduire à une « préparation et une riposte digne d’un État responsable ».
« Pendant que nos concitoyens, dans tant de localités du pays, vivent dans la précarité la plus totale, le régime PASTEF continue de parader devant les caméras, en récitant les mêmes discours vides et les mêmes slogans usés », a-t-il déploré.
Pour Thierno Alassane Sall, le « pouvoir, qui se drape dans le patriotisme, a tourné le dos à son peuple » et laisse les « plus humbles, à Diella, Touba, Bakel, Diamel et ailleurs, face à la douleur, le désarroi et l’abandon ».
