Escroquerie aux visas à Touba : trois suspects déférés pour un préjudice de 87,5 millions FCFA

Trois individus ont été déférés lundi 6 octobre au parquet du Pôle judiciaire financier à la suite d’une vaste affaire d’escroquerie aux visas mise au jour par le Commissariat spécial de Touba. Selon les premiers éléments de l’enquête, les mis en cause sont poursuivis pour association de malfaiteurs et escroquerie portant sur un préjudice global estimé à 87 550 000 francs CFA.
Les investigations ont permis de confirmer 49 plaintes sur 54 déposées contre le réseau. L’un des principaux mis en cause, interrogé par les enquêteurs, a reconnu avoir dirigé une agence de voyage à l’origine des faits. Il aurait perçu des sommes importantes auprès de plusieurs victimes, en leur promettant de leur obtenir des visas pour l’étranger.
Lors de son audition, il a toutefois tenté de rejeter une partie de la responsabilité sur des intermédiaires qu’il présente comme complices. Il accuse notamment un individu d’avoir disparu avec 30 millions de francs CFA, un autre d’un détournement de 9 millions de francs CFA, et un employé de l’agence d’avoir mal géré certaines procédures.
De son côté, l’ancien gérant de l’agence a reconnu avoir signé certains contrats de voyage, tout en niant avoir encaissé directement des fonds. Il renvoie la responsabilité principale au premier mis en cause, qu’il décrit comme le véritable gestionnaire des opérations frauduleuses. Le troisième individu, quant à lui, admet avoir mis en contact certaines victimes avec les responsables de l’agence, mais affirme n’avoir touché aucune somme d’argent ni pris part à la gestion des dossiers.
L'enquête est en cours.
Les investigations ont permis de confirmer 49 plaintes sur 54 déposées contre le réseau. L’un des principaux mis en cause, interrogé par les enquêteurs, a reconnu avoir dirigé une agence de voyage à l’origine des faits. Il aurait perçu des sommes importantes auprès de plusieurs victimes, en leur promettant de leur obtenir des visas pour l’étranger.
Lors de son audition, il a toutefois tenté de rejeter une partie de la responsabilité sur des intermédiaires qu’il présente comme complices. Il accuse notamment un individu d’avoir disparu avec 30 millions de francs CFA, un autre d’un détournement de 9 millions de francs CFA, et un employé de l’agence d’avoir mal géré certaines procédures.
De son côté, l’ancien gérant de l’agence a reconnu avoir signé certains contrats de voyage, tout en niant avoir encaissé directement des fonds. Il renvoie la responsabilité principale au premier mis en cause, qu’il décrit comme le véritable gestionnaire des opérations frauduleuses. Le troisième individu, quant à lui, admet avoir mis en contact certaines victimes avec les responsables de l’agence, mais affirme n’avoir touché aucune somme d’argent ni pris part à la gestion des dossiers.
L'enquête est en cours.
Autres articles
-
Diaspora sénégalaise aux États-Unis : AHDIS appelle l’État à un accompagnement social, juridique et politique renforcé
-
Sénégal–Royaume-Uni : un nouvel élan dans la coopération parlementaire
-
Remise des attestations de fin de formation aux vacanciers agricoles du DAC de Séfa : une nouvelle génération d’agri-entrepreneurs en marche
-
Accident au rond-point Lat Dior : deux (2) individus déférés pour conduite et remise d’un véhicule non assuré
-
Dakar : cinq (5) individus arrêtés pour vol en réunion et recel, 16 pneus saisis par la police