Le Mouvement des Sénégalais Démocrates lance une pétition nationale pour exiger la démission d’Ousmane Sonko

Le Mouvement des Sénégalais Démocrates (MSD), une plateforme citoyenne d’opposition, annonce le lancement officiel d’une pétition nationale et digitale visant à recueillir un million de signatures pour réclamer la démission du Premier ministre Ousmane Sonko. L’initiative, placée sous le mot d’ordre « Sonko dégage », entend dénoncer ce que le mouvement qualifie de “dérive autoritaire et de crise sans précédent” provoquées par l’actuel chef du gouvernement.Dans le communiqué parvenu à PressAfrik, le MSD estime que la gouvernance de Sonko a “plongé le pays dans une crise politique, économique, sociale et institutionnelle sans précédent”. Le mouvement accuse le Premier ministre de “vouloir instaurer un parti-État” en “confisquant les institutions au profit de son camp politique et en muselant toute voix discordante”. Les initiateurs de la pétition affirment également que la gestion gouvernementale actuelle a entraîné une montée des tensions avec les syndicats, notamment dans le secteur de l’éducation, menaçant, selon eux, “une année blanche catastrophique pour l’avenir de la jeunesse sénégalaise”.Dans leur argumentaire, les signataires pointent une série de griefs : “l’effondrement de l’économie nationale”, la raréfaction des investissements, “l’arrêt des chantiers publics” et la perte de milliers d’emplois. Le MSD reproche en outre au Premier ministre ses “déclarations irresponsables sur de prétendues dettes cachées”, qu’il juge préjudiciables à la crédibilité financière du pays.Le texte dénonce aussi la “politisation de l’administration publique”, citant l’exclusion présumée de familles des bourses de sécurité familiale et des licenciements motivés, selon le mouvement, par des considérations politiques. Le MSD accuse par ailleurs Ousmane Sonko “d’instrumentaliser la justice comme arme de règlement politique” et de gouverner dans “un climat de peur et de division”.“Le Sénégal, terre de démocratie, de dialogue et de justice, ne peut être dirigé par un homme qui fait de la haine et de la revanche politique son programme de gouvernement”, affirme le manifeste, qui appelle les citoyens à “se lever pour défendre la République, la démocratie, l’État de droit et les libertés individuelles”.Le mouvement invite ainsi “chaque citoyen, au Sénégal comme dans la diaspora”, à signer la pétition “pour exiger la démission immédiate d’Ousmane Sonko et redonner au peuple sénégalais sa dignité, sa voix et son avenir”. Les initiateurs assurent que cette campagne se veut pacifique et citoyenne, affirmant vouloir “bâtir un Sénégal de paix, de démocratie et de développement durable”.