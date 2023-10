Cbao: le personnel décrète un mot d'ordre de grève de 48 heures

Le collège des délégués de la Cbao a décrété un mot d’ordre de grève de 72 heures à partir de ce jeudi. La décision a été prise, hier mercredi 4 octobre, à l’issue d’une assemblée générale.



"Nous sommes en face d’une direction générale qui bafoue tout. Le directeur ne se soucie même pas des règles du Code du travail et de la Convention collective des banques et établissements financiers. Donc, nous demandons à nos collègues, à travers tout le pays, de rester chez eux. Nous n’allons pas ouvrir les caisses", a pesté Papa Doudou Tounkara, le secrétaire général des délégués, .





Qui ajoute : « Nous nous excusons auprès de nos clients. Mais, nous n’avons pas une autre solution. La direction fait du dilatoire avec nous. On est dos au mur. Nous lançons un appel au Premier ministre, Amadou Ba et au président de la République, Macky Sall pour qu’ils viennent régler le problème des agents de la boite ».



Selon le collège des délégués, une plateforme revendicative a été déposée depuis 2022 au niveau de la direction générale. Les négociations devraient porter sur l’augmentation généralisée des salaires, le relèvement de la prime de 5 à 8 % et l’ouverture du capital, entre autres. Mais aucune satisfaction n'a été notée par le personnel.