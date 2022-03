Cbao : un ex-agent technico-commercial effectue 63 transactions frauduleuses à Auchan

Moussa Elimane Hanne, 43 ans, se disant Directeur de l’agence Banque Of Africa (Boa) de Fass Delorme (Dakar) a été arrêté et déféré jeudi, au parquet pour « d’accès et maintien frauduleux dans un système informatique, atteinte à l’intégrité et à la disponibilité des systèmes informatiques, interception frauduleuse ». Il est accusé d’avoir effectué 63 transactions frauduleuses à Auchan, une enseigne de grande distribution française.



La procédure est déclenchée par une plainte de la Cbao visant le mis en cause, ex-agent technico-commercial de ladite banque. Il est accusé par son ex-employeur d’avoir effectué entre janvier 2021 et janvier 2022, 63 transactions sur le Tpe (Terminal de paiement électronique) « Tampons » d’Auchan qu’il a lui-même installés, avant de les annuler et de les intégrer par la monétique, pour un préjudice total de 3,7 millions de F Cfa.



Dans son courrier de réclamation, rapporte L'Observateur, Auchan a précisé que le mis en cause s’est toujours présenté à leur magasin sis à Mermoz en exigeant de ne mettre ses cartes bancaires que sur les « Tep Tampons », faisant des manipulations en s’isolant et ne remettait au caissier que le ticket d’opération, sans aucune trace de transaction sur le Tpe utilisé.



Convoqué et entendu, Moussa Elimane Hanne a reconnu avoir effectué toutes ces transactions. A l’en croire, il s’attendait à ce que celles-ci soient comptabilisées sur son compte. Toutefois, il a soutenu qu’il ignore le mot de passe du Tpe « Tampon » et que toutes ces annulations sont dues à des dysfonctionnements du Tpe « Tampon », qu’il n’a pu matérialiser.



Pour manifester sa bonne foi, il a déposé, à titre d’acompte, le montant de 2,9 millions F Cfa, objet de la plainte de Cbao contre lui, lequel montant a été consigné.