Ccbm: une vendeuse arrêtée pour détournement présumé de 117 millions FCfa

S.Seydi, cheffe de vente régional au groupe Ccbm (Comptoir Commercial Bara Mboup), a été arrêtée et déférée au parquet de Dakar. Elle est accusée d'avoir détourné la somme de 117.623.350 millions FCfa.



La mise en cause est poursuivie pour abus de confiance, détournement de fonds, escroquerie, faux et usage de faux en écriture privée. Selon L'Observateur, cette affaire fait suite à une plainte déposée par le Conseil juridique de la boîte, Attou Kanté, auprès du chef du parquet de Dakar a confié l'enquête à la Dic ( Division des investigations criminelles).



Confirmant les termes de sa plainte, A. Kanté déclare que les faits remontent au courant de l'année de 2021. S.Seydi avait encaissé auprès de plusieurs clients de la Ccbm des commandes, estimés à plus de 63 millions FCfa. Aussi, il a soutenu que la dame a perçu frauduleusement d'autres versements évalués à plus de 36 millions FCfa.



Face aux enquêteurs, la mise en cause a contesté les faits qui lui sont reprochés. Elle a assuré n'avoir jamais détourné de fonds au préjudice de la Ccbm. Elle clame son innocence et soutient avoir versé les montants à la caisse de la Ccbm.