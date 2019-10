Ce Leicester fait peur : les Foxes écrasent Southampton 9-0

Avec des triplés d'Ayoze Perez (19e, 39e, 59e) et de Jamie Vardy (45e, 59e, 92e) et des buts de Benjamin Chilwell (10e), Youri Tielemans (17e) et James Maddison (85e), Leicester passe provisoirement à la 2e place de Premier League.



Les «Foxes» affichent 20 points à leur compteur. Soit un de plus que Manchester City, qui reçoit Aston Villa samedi, et cinq de moins que l'intouchable leader Liverpool, qui reçoit Tottenham dimanche.