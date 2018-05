Ce curieux record à la portée de Messi

Andrés Iniesta, qui était lui bel et bien présent lors de la défaite 5-4 des « Blaugranas » face aux « Granotas », est resté à trois matches (440) du record du joueur ayant joué le plus de matches sans encaisser cinq ou plus de buts en Liga.Avec 443 matches encaissant au maximum quatre buts à son compteur, Donato voit son leadership sauf, uniquement réellement menacé par Messi pour l'instant.

L'Argentin est le joueur en activité le plus proche de l'ancien footballeur avec 417 rencontres de ce type à son actif : il est ainsi à 26 longueurs du Brésilien. Il ne serait pas surprenant de le voir atteindre ce record au prochain exercice, puisqu'il semble naturel qu'un club comme le Barça puisse passer une saison sans encaisser de résultats aussi indigestes.



Ni Cristiano, Ramos, Marcelo ou aucun autre des joueurs de l'actuel effectif du Real Madrid ne peuvent prétendre réaliser ce record. Plusieurs 'Merengues' ont déjà sorti plus de quatre ballons de leurs filets avec le Real Madrid. Par exemple, au cours de la 'manita' de 2010, sans 'CR7' toutefois, ou le fameux 2-6 de 2008-09, les deux punitions infligés par l'éternel rival catalan.

De son côté, le Barça, n'avait pas encaissé cinq buts depuis 15 ans (le 5-1 face à Malaga au stade de La Rosaleda), l'équipe était donc 'propre' jusqu'au cuisant échec face à Levante.



Avec Besoccer